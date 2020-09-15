Зеленский не нашёл нужного слова, чтобы описать взаимодействие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет слов, которыми можно охарактеризовать нынешний уровень взаимодействия страны с Россией.
— К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. Лайфа) и потеряли значение этого слова между нашими странами... Сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашёл те слова, что между нами, — сказал он на брифинге в ходе визита в Австрию.
Зеленский рассказал, в каком случае в Белоруссии может начаться "майдан"Он отметил, что не видит в республике "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди".
При этом украинский лидер добавил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным начался.
Ранее Зеленский заявил, что якобы лидеры стран – участниц "нормандского формата" (России, Германии, Украины, Франции) подтвердили согласие провести встречу на высшем уровне. По его словам, она может состояться после очередных переговоров советников.