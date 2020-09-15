Зеленский не нашёл нужного слова, чтобы описать взаимодействие с Россией

— К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. Лайфа) и потеряли значение этого слова между нашими странами... Сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашёл те слова, что между нами, — сказал он на брифинге в ходе визита в Австрию.