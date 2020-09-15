Зеленский заявил о согласии лидеров "нормандской четвёрки" на новую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран — участниц "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) подтвердили согласие провести встречу на высшем уровне. По его словам, она может состояться после очередных переговоров советников.

— Я не могу обещать, но, мне кажется, в течение десяти дней будет ещё одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четвёрки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече, — сказал Зеленский на брифинге в Австрии.

Лидер Незалежной заявил, что на минувшей встрече в Берлине 11 сентября советники лидеров "нормандской четвёрки" проговорили, но не решили ряд проблем. По его мнению, чтобы достичь "генеральных договорённостей", необходимо провести саммит на высшем уровне.