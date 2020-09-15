Зеленский заявил о согласии лидеров "нормандской четвёрки" на новую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран — участниц "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) подтвердили согласие провести встречу на высшем уровне. По его словам, она может состояться после очередных переговоров советников.
— Я не могу обещать, но, мне кажется, в течение десяти дней будет ещё одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четвёрки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече, — сказал Зеленский на брифинге в Австрии.
Лидер Незалежной заявил, что на минувшей встрече в Берлине 11 сентября советники лидеров "нормандской четвёрки" проговорили, но не решили ряд проблем. По его мнению, чтобы достичь "генеральных договорённостей", необходимо провести саммит на высшем уровне.
"Не могу похвастаться". Козак рассказал об итогах переговоров политсоветников по ДонбассуНе по всем вопросам удалось прийти к соглашению, и в итоге "прорывов нет".
Впрочем, нужно отметить, что Зеленский уже несколько месяцев говорит о предварительной готовности к такой встрече.