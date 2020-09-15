Развод от имени "ФСБ". ​Мошенники придумали убедительный способ обмана клиентов Сбербанка

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у клиентов Сбербанка. Распознать злоумышленников оказалось как никогда сложно, ведь своим жертвам они звонят с номера телефона, указанного на официальном сайте ФСБ России. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, на уловку преступников попалась инспектор фельдъегерской службы.

14 сентября 55-летней Татьяне позвонили из "службы безопасности Сбербанка" и предупредили, что в её личный кабинет "Сбербанк Онлайн" пытаются войти злоумышленники. Чтобы спасти лежащие на счёте деньги, Татьяне предложили назвать данные карты. От "заманчивого" предложения она отказалась, а спустя некоторое время, к её удивлению, ей позвонили более серьёзные люди. С Татьяной связались по телефону, который указан на сайте ФСБ России, 8 (495) 224-22-22. "Сотрудник спецслужбы" потребовал, чтобы она начала сотрудничать со службой безопасности Сбербанка, чтобы они могли вычислить преступников. В противном случае женщине пригрозили уголовным делом по статье "Мошенничество".

Потерпевшая согласилась и сообщила им свои данные, но перед этим произвела кое-какие манипуляции — перевела все деньги с карты. Когда злоумышленники увидели, что счёт Татьяны пуст, ей снова позвонил "сотрудник ФСБ" и велел снять деньги и перевести им через банкомат. На этот раз телефон взяла невестка женщины, что окончательно вывело злоумышленника из себя — он сорвался на нецензурную брань и бросил трубку. А женщины обратились в полицию. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.