Звезда "Мстителей" неожиданно прокомментировала публикацию своих интимных фото

Спустя несколько дней молчания голливудский актёр и исполнитель одной из главных ролей в блокбастере "Мстители" Крис Эванс прокомментировал конфуз со случайным показом своих интимных фотографий подписчикам в соцсетях. Эванс решил всё перевести в шутку о предстоящих выборах нового президента США.
— Теперь, когда я привлёк ваше внимание, проголосуйте 3 ноября! — написал на своей странице в "Твиттере" актёр.
Позор на весь Интернет. Что делать, если твои интимные фото оказались в СетиПопасть в центр скандала несложно. Так и произошло с сотрудницей МУ МВД "Орехово-Зуевское" Анной М., чьи фотоссесии порнографического характера попали в Сеть. Коллеги обнаружили откровенные фото на ресурсе для взрослых: именно там женщина размещала снимки, сделанные во время её любовных утех.
Как сообщал Лайф, голливудский актёр Крис Эванс решил поделиться с подписчиками в соцсетях кадрами игр со своей семьёй, но вместо этого случайно показал фотогалерею в своём телефоне, где были фотографии мужских гениталий.