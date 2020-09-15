В Ростовской области горит рынок на площади 600 кв. метров — видео

Крупный пожар вспыхнул на центральном рынке на проспекте Победа Революции в городе Шахты Ростовской области. Пожару присвоили второй ранг сложности. По оперативным данным, огонь охватил помещения на площади 600 квадратных метров. Спасателям пришлось проводить эвакуацию людей из опасной зоны. Информация о пострадавших выясняется.

— В 16:25 ранг пожара увеличен до второго. Проведена эвакуация. На месте работают 35 человек на 12 спецмашинах, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

Местные СМИ сообщают, что огонь вспыхнул в торговых палатках, расположенных недалеко от конечной остановки городских автобусов и маршруток. Тем не менее причины пожара пока не известны.