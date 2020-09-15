"Для нас это большая потеря". Собаку приморского губернатора Кожемяко нашли мёртвой

Собака губернатора Приморского края Олега Кожемяко найдена мёртвой. Юкатан — такая кличка была у любимицы главы региона — пропала три дня назад, когда он был в командировке.

— Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки, — написал Кожемяко в "Инстаграме".

Он призвал всех беречь своих питомцев. Одного из щенков семья хочет оставить себе.