"Для нас это большая потеря". Собаку приморского губернатора Кожемяко нашли мёртвой

Собака губернатора Приморского края Олега Кожемяко найдена мёртвой. Юкатан — такая кличка была у любимицы главы региона — пропала три дня назад, когда он был в командировке.
— Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки, — написал Кожемяко в "Инстаграме".
Кожемяко потерял любимицу жителей Приморья и попросил у подписчиков помощи в её поисках — видеоДома Юку ждут щенята.
Он призвал всех беречь своих питомцев. Одного из щенков семья хочет оставить себе.
Ранее Лайф рассказывал про собаку, которая в Санкт-Петербурге помогла спасти девочку из рук насильника.