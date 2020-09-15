Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Для нас это большая потеря". Собаку приморского губернатора Кожемяко нашли мёртвой

Глава региона призвал всех беречь своих питомцев.

74
Post cover

Фото © Instagram / kozhemiako.oleg

Собака губернатора Приморского края Олега Кожемяко найдена мёртвой. Юкатан — такая кличка была у любимицы главы региона — пропала три дня назад, когда он был в командировке.

Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки, — написал Кожемяко в "Инстаграме".

Кожемяко потерял любимицу жителей Приморья и попросил у подписчиков помощи в её поисках — видео

Дома Юку ждут щенята.

Он призвал всех беречь своих питомцев. Одного из щенков семья хочет оставить себе.

Ранее Лайф рассказывал про собаку, которая в Санкт-Петербурге помогла спасти девочку из рук насильника.

Выбор редакции

Loading...