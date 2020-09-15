"Отказывали руки и текли слёзы". Оставшийся без ног десантник рассказал Лайфу о восхождении на Эльбрус

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Десантник из Башкирии Рустам Набиев, оставшийся без ног после обрушения казармы в Омске, забрался на Эльбрус с помощью рук. Мужчина рассказал Лайфу, как ему удалось осуществить смелую задумку.

Идея покорить самую высокую гору Европы пришла к нему ещё в прошлом году, когда актёр Сергей Романович набирал группу. Тогда Рустаму не удалось поехать, а в этому году ему позвонил гид, сопровождавший альпинистов в 2019-м. Молодой человек сразу же согласился на рискованное приключение.

Подготовка шла полугода. Набиев тренировался пять раз в неделю. В основном он занимался кроссфитом на выносливость, поскольку предстояла длительная ходьба на руках. Предстояло преодолеть в пути наверх 13 километров. И в итоге на это понадобилось 16 часов.

— Самой большой трудностью стали именно физические нагрузки. Руки очень уставали, на каких-то моментах отказывались работать. Реально, в некоторых местах от того, какие нагрузки я испытал, текли слёзы. Так получилось, что я уже не на физических силах шёл, а на характере, выносливости, вере в себя. Была цель, и я должен был её выполнить, с какими бы трудностями не пришлось столкнуться, — поделился Рустам.

Он добавил, что в планы внесла свои коррективы погода. Восхождение планировалось за один день, однако группе пришлось спуститься на высоту пять тысяч метров и разбить лагерь. Ночёвка прошла без последствий, горная болезнь миновала альпинистов.