Мясников назвал коронавирус разминкой перед апокалипсисом

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что новый коронавирус не так страшен, как многие думают. Медик предполагает, что мир может поразить более опасная инфекция.

— Ковид недотягивает до апокалипсиса. Ковид, скорее, для нас тренировочный бой. Ты ещё не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнёром тренируешься, — сказал Мясников в передаче на телеканале "Россия 1".

По его мнению, раньше человечество уже было знакомо с коронавирусом. Поэтому телеведущий допускает, что в будущем нужно готовиться к более опасной эпидемии.

— Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп, — заявил врач.

Мясников сопоставил этот коронавирус с испанкой, от которой всего за три месяца погибло 30 миллионов человек. Медик напомнил, что у того гриппа было три группы риска: старики, люди среднего возраста и дети. А вот новый коронавирус опасен прежде всего для пожилых.