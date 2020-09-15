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Мясников назвал коронавирус разминкой перед апокалипсисом

Напугавшая миллионы людей болезнь не так страшна, считает известный врач.

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Фото © Фадеичев Сергей / ТАСС

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что новый коронавирус не так страшен, как многие думают. Медик предполагает, что мир может поразить более опасная инфекция.

Ковид недотягивает до апокалипсиса. Ковид, скорее, для нас тренировочный бой. Ты ещё не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнёром тренируешься, — сказал Мясников в передаче на телеканале "Россия 1".

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Необходимость паузы связана с тем, что вакцина от CoViD-19 стимулирует выработку антител и Т-клеточного иммунитета, а вакцина от гриппа — только синтез антител.

По его мнению, раньше человечество уже было знакомо с коронавирусом. Поэтому телеведущий допускает, что в будущем нужно готовиться к более опасной эпидемии.

Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп, — заявил врач.

Мясников сопоставил этот коронавирус с испанкой, от которой всего за три месяца погибло 30 миллионов человек. Медик напомнил, что у того гриппа было три группы риска: старики, люди среднего возраста и дети. А вот новый коронавирус опасен прежде всего для пожилых.

Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.

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