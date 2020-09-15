Мясников назвал коронавирус разминкой перед апокалипсисом

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что новый коронавирус не так страшен, как многие думают. Медик предполагает, что мир может поразить более опасная инфекция.
— Ковид недотягивает до апокалипсиса. Ковид, скорее, для нас тренировочный бой. Ты ещё не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнёром тренируешься, — сказал Мясников в передаче на телеканале "Россия 1".
Академик РАН рассказал, какой перерыв нужен между прививками от коронавируса и гриппаНеобходимость паузы связана с тем, что вакцина от CoViD-19 стимулирует выработку антител и Т-клеточного иммунитета, а вакцина от гриппа — только синтез антител.
По его мнению, раньше человечество уже было знакомо с коронавирусом. Поэтому телеведущий допускает, что в будущем нужно готовиться к более опасной эпидемии.
— Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп, — заявил врач.
Мясников сопоставил этот коронавирус с испанкой, от которой всего за три месяца погибло 30 миллионов человек. Медик напомнил, что у того гриппа было три группы риска: старики, люди среднего возраста и дети. А вот новый коронавирус опасен прежде всего для пожилых.
Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.
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