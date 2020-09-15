В Белом доме подписано "историческое соглашение" между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений.
President @realDonaldTrump participates in a signing ceremony of the #AbrahamAccords with Israel, UAE and Bahrain pic.twitter.com/JaQ9fJLMmL— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) September 15, 2020
Церемония проходила в Белом доме в США в присутствии президента Дональда Трампа.
— Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока, - сказал Трамп перед подписанием.
Президент ОАЭ отменил экономический бойкот ИзраиляВ Абу-Даби такой шаг назвали стартом к разработке дорожной карты по налаживанию сотрудничества двух стран.
Согласно документу, Израиль должен приостановить распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Эта мера предусмотрена американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.
Ранее Белый дом опроверг информацию о том, что власти США обсуждали с Израилем аннексию еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, назвав её ложной.