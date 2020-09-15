В Белом доме подписано "историческое соглашение" между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений.

President @realDonaldTrump participates in a signing ceremony of the #AbrahamAccords with Israel, UAE and Bahrain pic.twitter.com/JaQ9fJLMmL — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) September 15, 2020

Церемония проходила в Белом доме в США в присутствии президента Дональда Трампа.

— Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока, - сказал Трамп перед подписанием.

Согласно документу, Израиль должен приостановить распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Эта мера предусмотрена американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.