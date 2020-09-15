Российские театры призвали обеспечить антисептиком

Генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф рассказал, что после снятия ограничения учреждения культуры столкнулись с рядом проблем. По его словам, театрам сейчас не помешала бы финансовая помощь.

— Нам не хватает средств на рекламную кампанию и закупку необходимого дезинфицирующего оборудования и антисептиков. Ведь мы должны приобрести их из своих доходов. А у нас их уже давно нет, — сказал заслуженный деятель искусств РФ в интервью газете "Петербургский дневник".

Шварцкопф считает необходимым подсчитать затраты, которые необходимы театрам на выполнение санитарных требований Роспотребнадзора, и обеспечить культурные учреждения всем необходимым.