Российские театры призвали обеспечить антисептиком

Генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф рассказал, что после снятия ограничения учреждения культуры столкнулись с рядом проблем. По его словам, театрам сейчас не помешала бы финансовая помощь.
— Нам не хватает средств на рекламную кампанию и закупку необходимого дезинфицирующего оборудования и антисептиков. Ведь мы должны приобрести их из своих доходов. А у нас их уже давно нет, — сказал заслуженный деятель искусств РФ в интервью газете "Петербургский дневник".
Шварцкопф считает необходимым подсчитать затраты, которые необходимы театрам на выполнение санитарных требований Роспотребнадзора, и обеспечить культурные учреждения всем необходимым.
В Минкульте заявили, что семьи не более пяти человек могут сидеть рядом в кино и театрахТакже отмечается, что послабление данных мер зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.
Напомним, массовые мероприятия были запрещены в России с марта в рамках борьбы с коронавирусом. С 1 августа в Москве разрешили работать театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более трёх тысяч посадочных мест. В Петербурге театры начали работу после снятия ограничений с 12 сентября.