Академик РАН назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.

— До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна, — сказал Гинцбург в эфире Первого канала.

Он отметил, что если выпускать пять-шесть миллионов доз вакцины в месяц, то за 10–12 месяцев можно проиммунизировать достаточное количество человек.