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Академик РАН назвал условие предотвращения новых волн коронавируса

Если его не выполнить, будет "и вторая, и третья, и десятая волна".

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Фото © Демьянчук Александр / ТАСС

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих CoViD-19 будет продолжаться, пока не вырастет уровень коллективного иммунитета.

До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна, — сказал Гинцбург в эфире Первого канала.

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В основе будущего препарата — молекулы, которые мешают коронавирусным частицам проникать в наш организм.

Он отметил, что если выпускать пять-шесть миллионов доз вакцины в месяц, то за 10–12 месяцев можно проиммунизировать достаточное количество человек.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи обеспечит больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших CoViD-19.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

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