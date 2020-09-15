В соцсетях начали "хоронить" Джоан Роулинг из-за новой книги. Опять обидела ЛГБТ

Скандалом обернулся выход новой книги Джоан Роулинг. После серии книг про волшебников британская писательница решила попробовать свои силы в жанре детектива. Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она написала первую книгу из серии про Корморана Страйка. Первым его делом стало расследование серии убийств женщин, которые совершает трансвестит.

Критики после прочтения 900 страниц произведения утверждают, что у них сложилось чёткое предубеждение, что "мужчинам в платьях доверять нельзя". Это вызвало гнев представителей ЛГБТ-сообщества. Они посчитали, что книга оскорбляет образ трансвеститов. В короткий срок недовольные книгой Роулинг пользователи Twitter вывели в тренды хештег #RIPJKRowling ("покойся с миром, Джоан Роулинг". — Прим. Лайфа).

Впрочем, у писательницы нашлось и внушительное число сторонников, которые запустили в топ свой хештег — #IStandWithJKRowling, что можно перевести как "я поддерживаю Джоан Роулинг".