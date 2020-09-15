"Вполне себе сетевой бизнесок". Политолог объяснил провал "выборного" проекта УГ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов объяснил, что так называемое УГ — предвыборный проект Алексея Навального — это скорее некий бизнес-проект, нежели политический.
— Тут смотря с какой стороны смотреть на эту процедуру. Если смотреть как на бизнес-проект, ничего она не провальная, вполне себе бизнесок такой сетевой с неплохой идеей выманивания энного количества денег у простофиль, желающих принять участие в тех или иных региональных выборах. А с точки зрения результата или непосредственно предвыборной технологии, которая приносит какой-то результат, слушайте, ну даже смешно об этом говорить, — сказал Мартынов в интервью Лайфу.
Ещё один победивший на выборах депутат заявил о бесполезности УГПо его словам, эта технология никак не влияет на результаты выборов, если знать своих избирателей лично.
Он отметил мизерный итог проекта — проход нескольких человек в региональные городские собрания.
— Ну по большому счёту остальные так или иначе разбежались под какие-то приличные вывески и открещиваются всячески. Ну в чём политический эффект, совершенно непонятно, — отметил Мартынов.
Политолог добавил, что УГ в блогосфере стали расшифровывать как "унылое голосование", а то и словами покрепче.
Ранее были обнародованы итоги губернаторских выборов. 13 сентября были выбраны главы 18 субъектов РФ.