"Вполне себе сетевой бизнесок". Политолог объяснил провал "выборного" проекта УГ

— Тут смотря с какой стороны смотреть на эту процедуру. Если смотреть как на бизнес-проект, ничего она не провальная, вполне себе бизнесок такой сетевой с неплохой идеей выманивания энного количества денег у простофиль, желающих принять участие в тех или иных региональных выборах. А с точки зрения результата или непосредственно предвыборной технологии, которая приносит какой-то результат, слушайте, ну даже смешно об этом говорить, — сказал Мартынов в интервью Лайфу.