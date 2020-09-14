Ещё один победивший на выборах депутат заявил о бесполезности УГ

Общественник и глава движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, победивший на выборах в горсовет Новосибирска, объяснил свой успех грамотной работой с избирателями. УГ не могло повлиять на итоги голосования, заявил он в интервью изданию "Новая Сибирь".
— Тот результат, который я получил на выборах, был объективен и независим. Люди голосовали, потому что знали меня лично, а не потому что им дали какое-то указание, — рассказал депутат.
В "Единой России" отметили неэффективность технологии УГВ партии подчеркнули, что она начинает изживать себя, не успев раскрыться.
Он отметил, что лично познакомился со своими избирателями во время предвыборной кампании, что обеспечило ему победу, и ничто не сможет заменить живое общение.
Ранее похожее мнение высказывали другие кандидаты от ЛДПР и КПРФ, одержавшие победу в своих регионах.