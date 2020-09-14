Ещё один победивший на выборах депутат заявил о бесполезности УГ

Общественник и глава движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, победивший на выборах в горсовет Новосибирска, объяснил свой успех грамотной работой с избирателями. УГ не могло повлиять на итоги голосования, заявил он в интервью изданию "Новая Сибирь".

— Тот результат, который я получил на выборах, был объективен и независим. Люди голосовали, потому что знали меня лично, а не потому что им дали какое-то указание, — рассказал депутат.

Он отметил, что лично познакомился со своими избирателями во время предвыборной кампании, что обеспечило ему победу, и ничто не сможет заменить живое общение.