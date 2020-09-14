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Ещё один победивший на выборах депутат заявил о бесполезности УГ

По его словам, эта технология никак не влияет на результаты выборов, если знать своих избирателей лично.

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Фото © ТАСС

Общественник и глава движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, победивший на выборах в горсовет Новосибирска, объяснил свой успех грамотной работой с избирателями. УГ не могло повлиять на итоги голосования, заявил он в интервью изданию "Новая Сибирь".

Тот результат, который я получил на выборах, был объективен и независим. Люди голосовали, потому что знали меня лично, а не потому что им дали какое-то указание, — рассказал депутат.

В "Единой России" отметили неэффективность технологии УГ

В партии подчеркнули, что она начинает изживать себя, не успев раскрыться.

Он отметил, что лично познакомился со своими избирателями во время предвыборной кампании, что обеспечило ему победу, и ничто не сможет заменить живое общение.

Ранее похожее мнение высказывали другие кандидаты от ЛДПР и КПРФ, одержавшие победу в своих регионах.

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