Психолог объяснила значение позы Путина во время переговоров с Лукашенко

Во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин чувствовал спокойствие, уверенность и расслабленность. Так объяснила позу российского лидера во время встречи с белорусским коллегой психолог Наиля Бирарова для портала News.ru.

Она отметила, что при всей расслабленности во время переговоров Путин испытывает скуку: он не смотрит в глаза собеседнику и перебирает ногами, чтобы скоротать время.

— Путин открыт к диалогу — об этом говорит то, что ноги у него расставлены в разные стороны. Однако при этом российский лидер испытывает скуку и апатию, потому что всё, что говорит Лукашенко, он и так знает, — добавила психолог.

Также Бирарова заметила, что президент периодически прикасался к галстуку. Это движение она объяснила попыткой Путина перевести дыхание и немного отвлечься от речи Лукашенко.