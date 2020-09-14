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Психолог объяснила значение позы Путина во время переговоров с Лукашенко

По словам эксперта, российский лидер уважает коллегу, но немного скучает рядом с ним.

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Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

Во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин чувствовал спокойствие, уверенность и расслабленность. Так объяснила позу российского лидера во время встречи с белорусским коллегой психолог Наиля Бирарова для портала News.ru.

Она отметила, что при всей расслабленности во время переговоров Путин испытывает скуку: он не смотрит в глаза собеседнику и перебирает ногами, чтобы скоротать время.

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Переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в Сочи.

Путин открыт к диалогу — об этом говорит то, что ноги у него расставлены в разные стороны. Однако при этом российский лидер испытывает скуку и апатию, потому что всё, что говорит Лукашенко, он и так знает, — добавила психолог.

Также Бирарова заметила, что президент периодически прикасался к галстуку. Это движение она объяснила попыткой Путина перевести дыхание и немного отвлечься от речи Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли сегодня в Сочи. В ходе встречи лидеры государств договорились о предоставлении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов. Также Путин заявил, что республика первой получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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