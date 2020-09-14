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Путин наградил главу Мосгорсуда орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Ранее она подала в отставку.

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Ольга Егорова. Фото © ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому председатель Мосгорсуда Ольга Егорова награждается орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что такой награды председатель Мосгорсуда удостоена за большой вклад в совершенствование правосудия в России и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Путин наградил солиста "Любэ" орденом Александра Невского

Аналогичной награды удостоен создатель образа Чебурашки, всемирно известный художник анимационного кино Леонид Шварцман.

Ранее Лайф сообщал, что Егорова подала в отставку, председателем Мосгорсуда она стала в 2000 году.

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