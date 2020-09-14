Путин наградил главу Мосгорсуда орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому председатель Мосгорсуда Ольга Егорова награждается орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что такой награды председатель Мосгорсуда удостоена за большой вклад в совершенствование правосудия в России и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.