Песков: И те, кто поддерживает Лукашенко, и те, кто нет, — для России братский белорусский народ

Все граждане Белоруссии, включая тех, кто не согласен с результатами прошедших президентских выборов, для России являются братским народом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам встречи президента России Владимира Путина и и главы республики Александра Лукашенко.

— Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и людей, которые согласны, то все они являются для нас гражданами братской Белоруссии. И всех их мы ценим и любим, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия хочет, чтобы все события в соседней республике происходили в правовом русле, а не в форме неконституционных вопросов, о чём с самого начала говорил Путин.