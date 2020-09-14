Песков: И те, кто поддерживает Лукашенко, и те, кто нет, — для России братский белорусский народ

Все граждане Белоруссии, включая тех, кто не согласен с результатами прошедших президентских выборов, для России являются братским народом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам встречи президента России Владимира Путина и и главы республики Александра Лукашенко.
— Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и людей, которые согласны, то все они являются для нас гражданами братской Белоруссии. И всех их мы ценим и любим, — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Россия хочет, чтобы все события в соседней республике происходили в правовом русле, а не в форме неконституционных вопросов, о чём с самого начала говорил Путин.
"Друг познаётся в беде". Лукашенко поблагодарил Путина за порядочностьГлава Белоруссии добавил, что подробно проинформирует президента РФ о ситуации в республике.
Напомним, Путин и Лукашенко провели сегодня рабочую встречу в Сочи. В ходе переговоров российский президент поздравил главу Белоруссии с победой на прошедших выборах и отметил, что белорусы должны самостоятельно сделать выбор без каких-либо подсказок и давления извне. Помимо этого, Путин пообещал предоставить Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов и заявил, что Белоруссия станет первой страной, в которую начнутся поставки российской вакцины от коронавируса.