Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию реновации Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом заявил его президент Николай Шумаков в своём официальном обращении.

— Реакция и тон высказываний по этому поводу убеждают, что "болевая точка" есть, и кому-то очень хочется, чтобы главным обвиняемым был Союз архитекторов, который всегда выступал и выступает за сохранение историко-культурного наследия страны, — рассказал Шумаков, отметив, что конкурс идей является всего лишь попыткой обсудить возможные варианты использования мемориального пространства.

Приём заявок на конкурс лучших концепций по новому использованию мавзолея начался 12 сентября на сайте Союза архитекторов. Организаторы конкурса предложили сделать из здания филиал Музея архитектуры имени строителя мавзолея Алексея Щусева.

Шумаков отметил, что организация не поднимает вопроса о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. По мнению архитектора, в стране до сих пор есть люди, которые связывают с образом вождя свою жизнь и достижения советских лет, поэтому вторгаться в эту деликатную тему не стоит.