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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской военной базы

Переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в Сочи.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали размещение военной базы РФ на территории республики.

Эта тема не обсуждалась, — заявил Песков по итогам российско-белорусских переговоров.

Он отметил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в стране свои военные объекты, не имеют абсолютно никакого отношения к реальности.

Путин поручил подготовить первую партию вакцины от CoViD-19 для Белоруссии

Ранее российский лидер сообщил, что республика станет первой страной, которая получит препарат из РФ.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в Сочи и длились более четырёх часов.

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