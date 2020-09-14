Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской военной базы

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали размещение военной базы РФ на территории республики.
— Эта тема не обсуждалась, — заявил Песков по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в стране свои военные объекты, не имеют абсолютно никакого отношения к реальности.
Путин поручил подготовить первую партию вакцины от CoViD-19 для БелоруссииРанее российский лидер сообщил, что республика станет первой страной, которая получит препарат из РФ.
Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в Сочи и длились более четырёх часов.