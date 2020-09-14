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В Сургуте пьяный дед пытался выбросить внука из окна. Малыша спасли приехавшие вовремя полицейские — видео

Мать мальчика рассказала, что и раньше оставляла сына с мужчиной, но ничего подобного не происходило.

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В Сургуте пьяный мужчина угрожал выбросить двухлетнего ребёнка из окна пятого этажа. Малыша заметили очевидцы, которые и вызвали полицию.

Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья, — цитирует пресс-службу МВД России Mvdmedia.

Мать выбросила детей из окна горящей квартиры. Малышей поймали ковром

Женщине и её соседям помогли по простыням спуститься в квартиру этажом ниже.

Мужчиной, который угрожал выбросить малыша, оказался его родной дедушка. Сильно пьяного, его увезли в отделение полиции, а мальчика передали медикам. Позже выяснилось, что в момент происшествия отец ребёнка находился на работе, а мать вышла в магазин. По её словам, внук часто оставался с дедушкой, но подобное случилось впервые.

Ранее Лайф рассказывал, что в Пензенской области пьяный отец-одиночка избил свою двухлетнюю дочь. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

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