В Сургуте пьяный дед пытался выбросить внука из окна. Малыша спасли приехавшие вовремя полицейские — видео

В Сургуте пьяный мужчина угрожал выбросить двухлетнего ребёнка из окна пятого этажа. Малыша заметили очевидцы, которые и вызвали полицию.

— Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья, — цитирует пресс-службу МВД России Mvdmedia.

Мужчиной, который угрожал выбросить малыша, оказался его родной дедушка. Сильно пьяного, его увезли в отделение полиции, а мальчика передали медикам. Позже выяснилось, что в момент происшествия отец ребёнка находился на работе, а мать вышла в магазин. По её словам, внук часто оставался с дедушкой, но подобное случилось впервые.