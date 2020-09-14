Россия снимет резерв силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный РФ на границе с республикой, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации, — сообщил Песков.
Песков: И те, кто поддерживает Лукашенко, и те, кто нет, — для России братский белорусский народОн добавил, что Кремль не приветствует неконституционные процессы в соседней республике.
Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли сегодня в Сочи и длились более четырёх часов. В ходе встречи российский президент поздравил главу Белоруссии с победой на прошедших выборах и отметил, что белорусы должны самостоятельно сделать выбор без каких-либо подсказок и давления извне. Помимо этого, Путин пообещал предоставить Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов и заявил, что Белоруссия станет первой страной, в которую начнутся поставки российской вакцины от коронавируса. Также была достигнута договорённость о подготовке восстановления транспортного сообщения между странами.