Вирусологи оценили опасность переболевших CoViD-19 для окружающих

Несмотря на то что организм переболевших коронавирусом людей продолжает выделять вирус ещё несколько месяцев после выздоровления, опасность для окружающих такие пациенты представляют только в течение первых двух недель. Об этом URA.RU рассказали вирусологи Алексей Аграновский и Анатолий Альтштейн.

По словам Аграновского, перенёсшим заболевание желательно провести две недели на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. При этом он подтвердил, что в течение трёх месяцев организм выздоровевшего способен выделять вирус, однако его концентрация не представляет реальной опасности.

— Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других, — отметил профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что выделение вирусных клеток в течение трёх месяцев является редким случаем и зависит от иммунитета. Обычно продолжительность составляет порядка 30 дней.