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Вирусологи оценили опасность переболевших CoViD-19 для окружающих

Эксперты также объяснили, почему нужна двухнедельная самоизоляция после выздоровления.

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Фото: © Pixabay

Несмотря на то что организм переболевших коронавирусом людей продолжает выделять вирус ещё несколько месяцев после выздоровления, опасность для окружающих такие пациенты представляют только в течение первых двух недель. Об этом URA.RU рассказали вирусологи Алексей Аграновский и Анатолий Альтштейн.

По словам Аграновского, перенёсшим заболевание желательно провести две недели на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. При этом он подтвердил, что в течение трёх месяцев организм выздоровевшего способен выделять вирус, однако его концентрация не представляет реальной опасности.

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В основе будущего препарата — молекулы, которые мешают коронавирусным частицам проникать в наш организм.

 Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других, — отметил профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что выделение вирусных клеток в течение трёх месяцев является редким случаем и зависит от иммунитета. Обычно продолжительность составляет порядка 30 дней.

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Необходимость паузы связана с тем, что вакцина от CoViD-19 стимулирует выработку антител и Т-клеточного иммунитета, а вакцина от гриппа — только синтез антител.

Так эксперты прокомментировали данные главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, пациент, вылечившийся от коронавируса, может выделять коронавирус до 48–90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни и хорошие анализы.

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