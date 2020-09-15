"В Центре Гамалеи не дремлют". Вирусолог рассказал, как действует вещество, полностью блокирующее коронавирус

В основе будущего препарата — молекулы, которые мешают коронавирусным частицам проникать в наш организм.

Фото © Wikipedia

Примерно так выглядит молекула иммуноглобулина — белковая структура, которую вырабатывают клетки крови для защиты нашего организма от разных бед и несчастий. А именно — от болезнетворных частиц. Задача этих молекулярных клубков — закрепиться на поверхности патогена, не дать ему проникнуть в какую-нибудь клетку нашего тела, а ещё лучше — склеить патогены друг с другом, чтобы получились эдакие беспомощные скопления интервентов, с которыми потом успешно расправятся бактериофаги или антибиотики.

Недавно исследователи из Питтсбургского университета испытали — представьте себе — около сотни миллиардов всевозможных молекулярных структур. Как пояснил известный вирусолог Виктор Зуев, это удалось сделать благодаря компьютерному моделированию.

Сейчас это с помощью компьютерных технологий достаточно быстро делается. Очень успешно её применяют для поиска лекарственных веществ. Раньше — взял одно вещество, попробовал — не работает, взял другое. А сейчас это всё делается на компьютерных моделях Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Среди множества молекул в Питтсбурге пытались найти нечто, способное заблокировать знаменитые коронавирусные S-белки. Это те самые "шипы", которыми покрыта ковидная частица и с помощью которых она цепляется за рецепторы наших клеток. И управа на них, как сообщается, нашлась — это фрагмент тяжёлой цепи иммуноглобулина. В 10 раз меньше полноценной иммуноглобулиновой конструкции. Оказалось, что в таких "ленточках" ковидные шипы прекраснейшим образом запутываются и больше уже не могут ни за что зацепиться. Вирус жив, но бессилен. В этом, по данным микробиологов, и заключается нейтрализующее действие будущего препарата.

Я ещё не потерял способности радоваться успехам других. Конечно, это очень интересно, это очень важно. В какой мере это перспективно, будет определяться, во-первых, подтверждением этих данных, а в положительном случае — и дальнейшими разработками Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Исследователи подчеркнули, что клеткам человеческого организма при этом иммуноглобулиновые "запчасти" жить не мешают, а значит, побочных действий не ожидается. А благодаря их скромным размерам препарат не обязательно вводить путём инъекций: достаточно ингаляций или введения через кожу (наподобие пластыря с вакциной PittCoVacc, тоже Питтсбургская разработка).

Похожее лекарство от ковида предложили в Швеции: там эксперимент на животных тоже позволил извлечь из антител в их организме особые структуры, которые прикрепляются к "шипам" коронавируса и всячески нарушают его планы.

Между тем свой вариант борьбы с коронавирусом нашли и российские учёные. В научно-исследовательском центре Высшей школы экономики обнаружили, что в клетках нашего организма есть молекула РНК, способная мешать размножению не только конкретно SARS-Cov-2, но и всех прочих человеческих коронавирусов, включая атипичную пневмонию и ближневосточную лихорадку. Более того, оказалось, что патогены даже сами пользуются этой молекулой на первых порах после проникновения в организм — можно сказать, предохраняются, чтобы не размножиться вот так сразу и не стать заметными: они хотят сначала как следует обосноваться в теле жертвы.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев