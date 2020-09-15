"В Центре Гамалеи не дремлют". Вирусолог рассказал, как действует вещество, полностью блокирующее коронавирус

В основе будущего препарата — молекулы, которые мешают коронавирусным частицам проникать в наш организм.
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Примерно так выглядит молекула иммуноглобулина — белковая структура, которую вырабатывают клетки крови для защиты нашего организма от разных бед и несчастий. А именно — от болезнетворных частиц. Задача этих молекулярных клубков — закрепиться на поверхности патогена, не дать ему проникнуть в какую-нибудь клетку нашего тела, а ещё лучше — склеить патогены друг с другом, чтобы получились эдакие беспомощные скопления интервентов, с которыми потом успешно расправятся бактериофаги или антибиотики.
Недавно исследователи из Питтсбургского университета испытали — представьте себе — около сотни миллиардов всевозможных молекулярных структур. Как пояснил известный вирусолог Виктор Зуев, это удалось сделать благодаря компьютерному моделированию.
Сейчас это с помощью компьютерных технологий достаточно быстро делается. Очень успешно её применяют для поиска лекарственных веществ. Раньше — взял одно вещество, попробовал — не работает, взял другое. А сейчас это всё делается на компьютерных моделях
Неожиданное открытие российских учёных: таблетки от алкоголизма лечат коронавирусТакое открытие сделали в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского.
Среди множества молекул в Питтсбурге пытались найти нечто, способное заблокировать знаменитые коронавирусные S-белки. Это те самые "шипы", которыми покрыта ковидная частица и с помощью которых она цепляется за рецепторы наших клеток. И управа на них, как сообщается, нашлась — это фрагмент тяжёлой цепи иммуноглобулина. В 10 раз меньше полноценной иммуноглобулиновой конструкции. Оказалось, что в таких "ленточках" ковидные шипы прекраснейшим образом запутываются и больше уже не могут ни за что зацепиться. Вирус жив, но бессилен. В этом, по данным микробиологов, и заключается нейтрализующее действие будущего препарата.
Я ещё не потерял способности радоваться успехам других. Конечно, это очень интересно, это очень важно. В какой мере это перспективно, будет определяться, во-первых, подтверждением этих данных, а в положительном случае — и дальнейшими разработками
Стало известно, как долго будет действовать российская вакцина от коронавируса. Прививаться придётся регулярноК концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.
Исследователи подчеркнули, что клеткам человеческого организма при этом иммуноглобулиновые "запчасти" жить не мешают, а значит, побочных действий не ожидается. А благодаря их скромным размерам препарат не обязательно вводить путём инъекций: достаточно ингаляций или введения через кожу (наподобие пластыря с вакциной PittCoVacc, тоже Питтсбургская разработка).
Похожее лекарство от ковида предложили в Швеции: там эксперимент на животных тоже позволил извлечь из антител в их организме особые структуры, которые прикрепляются к "шипам" коронавируса и всячески нарушают его планы.
Между тем свой вариант борьбы с коронавирусом нашли и российские учёные. В научно-исследовательском центре Высшей школы экономики обнаружили, что в клетках нашего организма есть молекула РНК, способная мешать размножению не только конкретно SARS-Cov-2, но и всех прочих человеческих коронавирусов, включая атипичную пневмонию и ближневосточную лихорадку. Более того, оказалось, что патогены даже сами пользуются этой молекулой на первых порах после проникновения в организм — можно сказать, предохраняются, чтобы не размножиться вот так сразу и не стать заметными: они хотят сначала как следует обосноваться в теле жертвы.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Центре Гамалеи тоже "не дремлют", заверил вирусолог Виктор Зуев: там работают над вакциной от коронавируса для детей, а ещё над прививкой "два в одном" — от сезонного гриппа и от ковида одновременно.