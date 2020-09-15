Ничто не предвещало. Соседи рассказали Лайфу о пенсионере, который едва не выбросил внука в окно

Соседи 68-летнего пенсионера из Сургута недоумевают, как так вышло, что накануне мужчина угрожал выбросить собственного малолетнего внука из окна с высоты пятого этажа. Как рассказали Лайфу жильцы дома, никакого агрессивного или недоброжелательного поведения за пожилым мужчиной не замечали, равно как и за его семьёй.
По словам одного из соседей, шокирующий инцидент произошёл, когда дома были только пенсионер и его внук. И сперва местные жители подумали, что кто-то выпал из окна. Потому что под окнами дома собрались сотрудники полиции, скорой помощи и очевидцы.
В обстоятельствах происшествия теперь разбирается Следственный комитет России. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Если его вина будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
В Сургуте пьяный дед пытался выбросить внука из окна. Малыша спасли приехавшие вовремя полицейские — видеоМать мальчика рассказала, что и раньше оставляла сына с мужчиной, но ничего подобного не происходило.
Ранее Лайф сообщал, как в Пензенской области пьяный отец-одиночка избил свою двухлетнюю дочь. Врачи диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму.