Ничто не предвещало. Соседи рассказали Лайфу о пенсионере, который едва не выбросил внука в окно

Соседи 68-летнего пенсионера из Сургута недоумевают, как так вышло, что накануне мужчина угрожал выбросить собственного малолетнего внука из окна с высоты пятого этажа. Как рассказали Лайфу жильцы дома, никакого агрессивного или недоброжелательного поведения за пожилым мужчиной не замечали, равно как и за его семьёй.

По словам одного из соседей, шокирующий инцидент произошёл, когда дома были только пенсионер и его внук. И сперва местные жители подумали, что кто-то выпал из окна. Потому что под окнами дома собрались сотрудники полиции, скорой помощи и очевидцы.

В обстоятельствах происшествия теперь разбирается Следственный комитет России. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Если его вина будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.