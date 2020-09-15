Под Ярославлем мать вернулась с работы и нашла двух дочерей мёртвыми, подозреваемый — её сожитель

Жительница Рыбинска Ярославской области вернулась домой после работы и нашла двух своих дочерей 14 и 9 лет мёртвыми. Как стало известно Лайфу, сожителя женщины объявили в розыск по подозрению в убийстве девочек.

Виталию Молчанову на вид около 40 лет, рост средний. В момент побега он был одет в красный спецкостюм и тёмную кепку. По словам соседей, с места жестокой расправы мужчина уехал на белом велосипеде. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый разыскивается. По предварительной версии, 40-летний мужчина мог жестоко расправиться с детьми подруги из ревности.