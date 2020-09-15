"Женщина-сказка". Лолита поразила поклонников стройной фигурой

Подписчики Лолиты Милявской не скупятся на комплименты под её последней записью в соцсетях, где певица выложила свою фотографию с празднования юбилея медиаменеджера Армана Давлетярова. Внимание пользователей соцсетей привлекла фигура 56-летней артистки, которой могут позавидовать даже некоторые гораздо более молодые коллеги по сцене, отмечает портал "Дни.ру".

С момента развода артистка сбросила более 20 килограммов, а потому на праздник пришла в облегающем и подчёркивающем талию чёрном платье в пол.

— Лола всё хорошеет и хорошеет!! Прекрасно выглядишь, женщина-сказка, — прокомментировал фото один из пользователей.

По данным портала, добиться таких серьёзных результатов в похудении певице помогли врачи. В частности, эндокринолог давал ей советы по питанию и восстановлению своего здоровья после развода с бывшим супругом.

Как сообщал Лайф, в начале июля 2019 года Лолита Милявская объявила о расставании с пятым мужем. Процесс проходил не без сложностей и сопровождался бурным выяснением отношений между сторонами. Пара рассталась после девяти лет официального брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. В итоге выяснилось, что Иванов за год до расставания влюбился в другую и всё это время содержал её на деньги супруги. В апреле певица развелась с супругом.