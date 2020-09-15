На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тысячи паломников-иудаистов

В Гомельской области Белоруссии на пункте пропуска через границу с Украиной застряло более полутора тысяч хасидов. Это сторонники одного из течений в иудаизме. Они направлялись в Умань на празднование еврейского Нового года. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики.

— Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности, — заявили в комитете.

Украина не пропускает паломников через пункт Новая Гута — Новые Яриловичи из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Въезд иностранцам в страну запрещён до 28 сентября, празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) состоится 19 сентября.