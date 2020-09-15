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Баржа повредила Крымский мост в Москве

Несущие конструкции сооружения остались целы.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Один из рельсов Крымского моста в Москве повредила проходившая под ним баржа, сообщает ТАСС. Отмечается, что стрела крана на барже задела пути качения смотровой люльки на мосту, в результате чего один рельс оторвался и повис.

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Разведение Дворцового моста планируется провести под самые известные композиции легендарного автора.

Специалисты ГБУ "Гормост" начали демонтаж повреждённого элемента, чтобы он не стал причиной аварий для проходящих под мостом судов. Там также напомнили, что несущие конструкции Крымского моста в результате инцидента не пострадали.

Ранее знаменитый Тауэрский мост в Лондоне при разведении заклинило из-за поломки подъёмного механизма.

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