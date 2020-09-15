Лавров призвал главу МИД ФРГ не политизировать ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провёл разговор со своим германским коллегой Хайко Маасом. Как сообщили в МИД РФ, они обсудили по телефону ситуацию с Алексеем Навальным. Лавров заверил, что Россия готова к сотрудничеству.
Лавров уверен, что ЕС хочет соревноваться с США в "наказании" РоссииПо его словам, для российской стороны подобное поведение не в новинку.
Российский министр напомнил, что Москва всё ещё ждёт от ФРГ ответ на запрос правовой помощи по ситуации с Навальным. В том числе речь идёт о передаче биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов для расследования причин заболевания и госпитализации Навального.
— Лавров призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Навальным, — говорится в сообщении МИД РФ. — При этом было сказано, что нас не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А. Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению.
Накануне Лавров заявлял, что западные партнёры России перешли все рамки в ситуации с Навальным.
Лента новостей
Российские истребители перехватили военные самолёты США и Великобритании над Балтийским и Чёрным морями
сегодня в 19:28
Боец смешанных единоборств предсказал исход трёх главных поединков года
сегодня в 19:11
"Отказывали руки и текли слёзы". Оставшийся без ног десантник рассказал Лайфу о восхождении на Эльбрус
сегодня в 19:04
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.