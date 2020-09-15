Онищенко рассказал, что "может убить человека без всякого коронавируса"

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что на фоне простуды от осенних холодов можно "легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций". Однако, по его мнению, есть вещи и пострашнее.

Он призывает не акцентировать внимание на прогнозах по поводу всплесков волн пандемии и сосредоточиться на своём психологическом состоянии. Онищенко уверен, что помочь в данной ситуации может выполнение элементарных рекомендаций и правильная мотивация.

— Не охать, не ахать, что пришла осень, зима тяжёлая. А наоборот, воспринимать это как данность. И всё будет у нас хорошо. Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса, — посоветовал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".