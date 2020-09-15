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Онищенко рассказал, что "может убить человека без всякого коронавируса"

Медик призывает воспринимать приход осени и надвигающуюся зиму как данность и не впадать из-за этого в депрессию.

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Фото © Государственная дума

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что на фоне простуды от осенних холодов можно "легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций". Однако, по его мнению, есть вещи и пострашнее.

Он призывает не акцентировать внимание на прогнозах по поводу всплесков волн пандемии и сосредоточиться на своём психологическом состоянии. Онищенко уверен, что помочь в данной ситуации может выполнение элементарных рекомендаций и правильная мотивация.

Не охать, не ахать, что пришла осень, зима тяжёлая. А наоборот, воспринимать это как данность. И всё будет у нас хорошо. Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса, — посоветовал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".

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В проекте министерства предлагается отдыхать десять дней.

Ранее он также заявлял, что главная опасность начала нового учебного года таится не в коронавирусе.

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