Онищенко рассказал, что "может убить человека без всякого коронавируса"

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что на фоне простуды от осенних холодов можно "легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций". Однако, по его мнению, есть вещи и пострашнее.
Он призывает не акцентировать внимание на прогнозах по поводу всплесков волн пандемии и сосредоточиться на своём психологическом состоянии. Онищенко уверен, что помочь в данной ситуации может выполнение элементарных рекомендаций и правильная мотивация.
— Не охать, не ахать, что пришла осень, зима тяжёлая. А наоборот, воспринимать это как данность. И всё будет у нас хорошо. Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса, — посоветовал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".
"Это безобразие". Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние праздникиВ проекте министерства предлагается отдыхать десять дней.
Ранее он также заявлял, что главная опасность начала нового учебного года таится не в коронавирусе.
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