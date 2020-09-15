Боец смешанных единоборств предсказал исход трёх главных поединков года

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов спрогнозировал исход трёх главных поединков года. Он проанализировал форму и стили бойцов, аргументировал, почему те или иные спортсмены будут фаворитами.
По его мнению, в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи победит Хабиб. Исмаилов считает, что Гейджи просто не сможет сдержать такой бойцовский напор.
Об этом бое фанаты ММА мечтали 11 лет. Неужели Фёдор Емельяненко подерётся с тем самым рестлером из США?Мегазвезда рестлинга и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар освободился от контракта с организацией WWE, став свободным агентом. По слухам, руководство UFC готовит ему предложение по бою с Джоном Джонсом. Но настоящий козырь припасён в рукаве у промоушена Bellator, чьим бойцом на данный момент является Фёдор Емельяненко.
Говоря о бое Майка Тайсона и Роя Джонса, Исмаилов отдал предпочтение первому. Потому что боксёр находится в "сумасшедшей форме" и возраст ему не помеха.
— Они покажут красивое противостояние, очень быстрое... Это вновь тот самый пугающий Тайсон, железный Тайсон, которого я когда-то видел. Правда, с сединой на бороде. Думаю, он сможет нокаутировать Роя Джонса, — заверил Исмаилов в интервью телеканалу "360".
Во встрече Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского, считает Исмаилов, победит Абдулвахабов. По его оценке, оба бойца — мощные нокаутёры, но у спортсмена из Чечни больше шансов на победу над Сарнавским, если поединок затянется.
Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов в своём дебютном боксёрском поединке, который прошёл в подмосковных Химках, нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира британца Дэнни Уильямса, в активе которого есть победа над легендарным Майком Тайсоном.
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