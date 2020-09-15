Об этом бое фанаты ММА мечтали 11 лет. Неужели Фёдор Емельяненко подерётся с тем самым рестлером из США?

По словам президента Bellator Скотта Кокера, Леснару уже сделано официальное предложение провести поединок с легендарным российским бойцом.

— Я даже не знаю, является ли он свободным агентом. Я даже не знаю, хочет ли он драться. Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьёзно, — отметил Кокер.

Свой последний поединок в клетке Брок провёл в июле 2016 года в рамках юбилейного шоу UFC 200. Леснар одержал уверенную победу по итогам трёх раундов над могучим Марком Хантом, но впоследствии бой был признан несостоявшимся: в организме рестлера был обнаружен допинг. Всего же на профессиональной арене Брок провёл восемь поединков, одержав победы в пяти из них.

Звёздным часом рестлера в смешанных единоборствах стал ноябрь 2008 года. Леснар отобрал пояс чемпиона у Рэнди Кутюра, нокаутировав Натурала во втором раунде. После двух успешных защит титула весь бойцовский мир заговорил о необходимости проведения супербоя американца с Фёдором Емельяненко.

На тот момент Последний Император имел статус самого крутого мужика на планете, владея поясами канувшей в Лету японской организации RRIDE FC и Affliction. В США Фёдор побил двух экс-чемпионов UFC Тима Сильвию и Андрея Орловского и вот-вот должен был встретиться ещё с одной легендой Джошем Барнеттом, но Мастер войны провалил допинг-тест и слетел с интригующего поединка. Отмена боя разрушила не только турнир, на котором должны были встретиться звёздные бойцы, но и всю организацию…

Став в 2009 году свободным агентом, Фёдор начал переговоры с UFC. Встреча Последнего Императора, а также владельцев М-1 Global Вадима Финкельштейна и Сергея Матвиенко (сын Валентины Матвиенко) с Даной Уайтом и Лоренцо Фертиттой состоялась на острове Кюрасао в Карибском море. Американская сторона сделала щедрое предложение: 30 миллионов долларов за три поединка и покупку М-1 Global. Но баснословные цифры русских не впечатлили.

— Я полетел на какой-то долбаный остров, который находился чёрт знает где, — вспоминает прошлое Уайт. — Я сделал всё, что они просили. Всё, что они хотели. Я пытался организовать бой, который хотели видеть фанаты, но они этого не хотели. Фёдор пришёл бы в UFC, он бы дрался с Броком Леснаром. Я сделал безумное предложение. Безумное! И теперь, когда вижу, что произошло, я очень рад, что они его не приняли. И кто теперь смеётся?

По словам Уайта, сын Валентины Матвиенко хотел не просто заключить контракт для своего подопечного в UFC и продать организацию М-1 Global, но и привлечь американцев к строительству Дворца спорта в Санкт-Петербурге. Сам Фёдор в последующих интервью называл предложенный боссами UFC контракт "кабальным" и недоумевал, почему в этой организации против выступлений Последнего Императора на любительских турнирах по боевому самбо и "гастролей" по Азии.

Не договорившись в 2009-м, Уайт предпринял ещё одну попытку в 2012 году. Вновь в роли соперника Брок Леснар, баснословные гонорары и площадка — восьмидесятитысячный стадион "Ковбойз Даллас". На этот раз Емельяненко принял решение повесить перчатки на гвоздь из-за смерти отца…