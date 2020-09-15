Российские истребители перехватили военные самолёты США и Великобритании над Балтийским и Чёрным морями

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт ВМС США P-8A "Посейдон" в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

— Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", — говорится в сообщении.

После того как американский самолёт развернулся, российский истребитель благополучно вернулся на базу. Отмечается, что полёт Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными нормами. Нарушений государственной границы не допущено.

Кроме того, над Чёрным морем Су-27 сопроводил американский и британский самолёты-разведчики RC-135.