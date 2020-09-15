СКА отыгрался с 0:3, но не сумел победить "Авангард"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" в Балашихе со счётом 4:3 обыграл санкт-петербургский СКА.

"Ястребы" мощно начали встречу, забросив в первом игровом отрезке в ворота армейцев три безответные шайбы. Помимо гола нападающего Иржи Секача (13'), дублем у "Авангарда" отметился форвард Денис Зернов, на шестой минуте распечатавший ворота гостей, а под занавес периода оформивший третий гол хозяев площадки.

Обыграл двоих на входе в зону, получив шайбу от Хохлачёва, уложил Дыбленко на пятаке — и отправил шайбу в ворота! Кто он? ДЕНИС ЗЕРНОВ! pic.twitter.com/nvrwbygFWC — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 15, 2020

Второй игровой отрезок остался за хоккеистами СКА. Подопечные Валерия Брагина за двадцать минут сумели отыграться и уйти на последний перерыв при ничейном счёте 3:3. Защитник Игорь Ожиганов на старте периода сократил отставание армейцев, Линден Вей спустя 11 минут сделал его минимальным, а Антон Бурдасов за четыре с небольшим минуты до сирены на отдых лишил "ястребов" преимущества в счёте.

И 3:3 – Бурди сравнивает!



Шестой гол в шести матчах 🤫 pic.twitter.com/61r0Sc9tYY — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 15, 2020

Исход встречи решил точный бросок Кирилла Семёнова, который форвард "Авангарда" нанёс на четвёртой минуте заключительного периода: СКА получил возможность разыграть лишнего игрока, однако вместо этого пропустил стремительную контратаку с участием Алексея Потапова и Кирилла Семёнова.

Потапов и Семёнов организовали гол в меньшинстве! 🦅 pic.twitter.com/oZcqp7D3TO — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 15, 2020

У армейцев был вернейший шанс вновь сравнять счёт, но нападающий гостей Кирилл Марченко не смог воспользоваться ошибкой вратаря омичей Эмиля Гарипова.

Забудьте все, что вы знали до этого про невезение 😱 pic.twitter.com/7cTUFEtEQU — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 15, 2020

Штурма как такового у армейцев не получилось, и "Авангард" без больших проблем сумел удержать победный для себя счёт.

Следующий матч петербургские хоккеисты проведут 19 сентября в Москве против столичного "Спартака", "Авангард" на день раньше встретится в Нижнекамске с "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ