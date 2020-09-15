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СКА отыгрался с 0:3, но не сумел победить "Авангард"

Решающий гол петербуржцы пропустили, когда разыгрывали большинство.

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" в Балашихе со счётом 4:3 обыграл санкт-петербургский СКА.

"Ястребы" мощно начали встречу, забросив в первом игровом отрезке в ворота армейцев три безответные шайбы. Помимо гола нападающего Иржи Секача (13'), дублем у "Авангарда" отметился форвард Денис Зернов, на шестой минуте распечатавший ворота гостей, а под занавес периода оформивший третий гол хозяев площадки.

Второй игровой отрезок остался за хоккеистами СКА. Подопечные Валерия Брагина за двадцать минут сумели отыграться и уйти на последний перерыв при ничейном счёте 3:3. Защитник Игорь Ожиганов на старте периода сократил отставание армейцев, Линден Вей спустя 11 минут сделал его минимальным, а Антон Бурдасов за четыре с небольшим минуты до сирены на отдых лишил "ястребов" преимущества в счёте.

Исход встречи решил точный бросок Кирилла Семёнова, который форвард "Авангарда" нанёс на четвёртой минуте заключительного периода: СКА получил возможность разыграть лишнего игрока, однако вместо этого пропустил стремительную контратаку с участием Алексея Потапова и Кирилла Семёнова.

У армейцев был вернейший шанс вновь сравнять счёт, но нападающий гостей Кирилл Марченко не смог воспользоваться ошибкой вратаря омичей Эмиля Гарипова.

Штурма как такового у армейцев не получилось, и "Авангард" без больших проблем сумел удержать победный для себя счёт.

Следующий матч петербургские хоккеисты проведут 19 сентября в Москве против столичного "Спартака", "Авангард" на день раньше встретится в Нижнекамске с "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Авангард" — СКА — 4:3 (3:0; 0:3; 1:0)
  • "Спартак" — "Трактор" — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0)
  • "Салават Юлаев" — "Торпедо" — 6:2 (1:0; 3:1; 2:1)
  • "Нефтехимик" — "Автомобилист" — 3:6 (0:4; 1:0; 2:2)
  • "Витязь" — "Динамо" Мн — 2:4 (0:1; 1:3; 1:0)
  • "Сочи" — "Металлург" — 0:1 Б (0:0; 0:0; 0:0; 0:0; 1:3)

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