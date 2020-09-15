СКА отыгрался с 0:3, но не сумел победить "Авангард"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" в Балашихе со счётом 4:3 обыграл санкт-петербургский СКА.
"Ястребы" мощно начали встречу, забросив в первом игровом отрезке в ворота армейцев три безответные шайбы. Помимо гола нападающего Иржи Секача (13'), дублем у "Авангарда" отметился форвард Денис Зернов, на шестой минуте распечатавший ворота гостей, а под занавес периода оформивший третий гол хозяев площадки.
Обыграл двоих на входе в зону, получив шайбу от Хохлачёва, уложил Дыбленко на пятаке — и отправил шайбу в ворота! Кто он? ДЕНИС ЗЕРНОВ! pic.twitter.com/nvrwbygFWC— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 15, 2020
Второй игровой отрезок остался за хоккеистами СКА. Подопечные Валерия Брагина за двадцать минут сумели отыграться и уйти на последний перерыв при ничейном счёте 3:3. Защитник Игорь Ожиганов на старте периода сократил отставание армейцев, Линден Вей спустя 11 минут сделал его минимальным, а Антон Бурдасов за четыре с небольшим минуты до сирены на отдых лишил "ястребов" преимущества в счёте.
И 3:3 – Бурди сравнивает!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 15, 2020
Шестой гол в шести матчах 🤫 pic.twitter.com/61r0Sc9tYY
Исход встречи решил точный бросок Кирилла Семёнова, который форвард "Авангарда" нанёс на четвёртой минуте заключительного периода: СКА получил возможность разыграть лишнего игрока, однако вместо этого пропустил стремительную контратаку с участием Алексея Потапова и Кирилла Семёнова.
Потапов и Семёнов организовали гол в меньшинстве! 🦅 pic.twitter.com/oZcqp7D3TO— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 15, 2020
У армейцев был вернейший шанс вновь сравнять счёт, но нападающий гостей Кирилл Марченко не смог воспользоваться ошибкой вратаря омичей Эмиля Гарипова.
Забудьте все, что вы знали до этого про невезение 😱 pic.twitter.com/7cTUFEtEQU— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 15, 2020
Штурма как такового у армейцев не получилось, и "Авангард" без больших проблем сумел удержать победный для себя счёт.
Следующий матч петербургские хоккеисты проведут 19 сентября в Москве против столичного "Спартака", "Авангард" на день раньше встретится в Нижнекамске с "Нефтехимиком".
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Авангард" — СКА — 4:3 (3:0; 0:3; 1:0)
- "Спартак" — "Трактор" — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0)
- "Салават Юлаев" — "Торпедо" — 6:2 (1:0; 3:1; 2:1)
- "Нефтехимик" — "Автомобилист" — 3:6 (0:4; 1:0; 2:2)
- "Витязь" — "Динамо" Мн — 2:4 (0:1; 1:3; 1:0)
- "Сочи" — "Металлург" — 0:1 Б (0:0; 0:0; 0:0; 0:0; 1:3)