"Что за мифические травмы?" Огненное мнение Елены Родиной о фигуристах-дезертирах в сборной России

Внимание болельщиков, прессы и спортивной богемы к этому событию колоссальное (как к музыкальной премии или кинофестивалю), притом что никаких итогов не подводится. Наоборот, начало сезона, а ажиотаж бешеный.

Надо отметить, что в российском фигурном катании, как и в шоу-бизнесе, есть звёзды первого, второго и третьего эшелонов. В первую очередь и зрителей, и критиков, и всех причастных интересует присутствие на мероприятии звёзд класса "А": Загитовой, Медведевой, Косторной, Трусовой, Щербаковой. Но истинные болельщики, конечно, хотели видеть на этих прокатах всех действующих членов сборной. Однако многие из них снялись с прокатов по очень странным и неправдоподобным причинам. Конечно, обычный зритель, как правило, верит всему сказанному официальными лицами. Купившие недешёвые билеты болельщики просто вздохнули, покачали головами, но спортсменов и тренеров во вранье даже не заподозрили. Обозреватель фигурного катания Елена Родина решила разобраться в истинном положении дел.

Фото из личного архива Елены Родиной

— За два дня до мероприятия снялась Алина Загитова — самая титулованная фигуристка, которую, конечно, ждали все. Причиной она честно указала участие в проекте Первого канала "Ледниковый период". Конечно, её фанаты были расстроены и даже агрессивны, но я уверена, что билеты сдали единицы. Я бы не стала осуждать Алину, тем более она не стала врать про травмы. Хочу обратить ваше внимание, есть очень важный аспект в жизни фигуриста — отношения с Федерацией фигурного катания. Это мероприятие очень значимо для неё, так как она имеет контракт с Первым каналом, перед которым несёт огромный пакет обязательств. Снятие любого участника с открытых прокатов — это подрыв репутации федерации в отношениях с Первым каналом. Здесь, я могу точно сказать, Загитова никого не подвела. Потому что она получает за съёмки в проекте гонорар, процентом с которого делится с федерацией. И, собственно, сам Первый канал хотел видеть Загитову в роли ведущей проекта. Все довольны, все счастливы, кроме болельщиков. Но и здесь стоит сказать, что истинный болельщик всегда поддержит кумира во всех начинаниях. В общем, на мой взгляд, Загитову "фигурным дезертиром" считать нельзя. Зато вполне можно ими считать других снявшихся фигуристов, — отметила Родина.

— Начиная с 8 сентября федерацию начали один за другим подставлять фигуристы меньшей значимости. Танцевальная пара Степанова — Букин разыграли настоящий спектакль. Сначала заявили, что партнёрша была травмирована, что она летит в Германию на какой-то эксклюзивный укол. Честно, не верю, что такой нельзя поставить в России. Наша медицина на шикарном уровне, мы же вакцину от коронавируса первые изобрели! Ну да ладно... 10 сентября Степанова якобы летит в Германию, а уже 12-го её тренер заявляет, что она выйдет на лёд полноценно тренироваться! В итоге 14-го так и произошло! Почему поездка Степановой на укол пришлась именно на 12–13 сентября — на даты прокатов? Почему нельзя было слетать заранее? Вот здесь перед нами чистейший пример "дезертирства" членов сборной, которые получают зарплату от Минспорта и от федерации, а также спонсорские стипендии. Так поступать однозначно было нельзя, это театр! — говорит Елена Родина.

— Лидеры сборной в танцах на льду Синицина — Кацалапов тоже снялись, правда, из-за травмы партнёра. Сейчас говорят, что они пропустят и первое соревнование в сезоне. Конечно, всё может быть, но мы должны обращать внимание на поведение спортсменов. В конце августа, за две недели до контрольных прокатов, Кацалапов был замечен на прогулке с тренером Сергеем Розановым и другим танцором в центре Москвы в выходной день вечером. Понятно, что они не уточек в парке кормили, а гуляли и выпивали. Очень многие фигуристы и тренеры пьют! А потом, видите ли, болеют! Сидят себе дома, пока другие спортсмены за них отдуваются, а деньги все получают одинаково! Справедливо ли? Нет, конечно!

— Огорчил меня и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Он тоже снялся из-за мифической травмы, которая магическим образом улетучилась 14 сентября — на следующий день после завершения контрольных прокатов. Ералаш, ей-богу, — призналась она. — В парном катании конкретно откосила пара Тарасова — Морозов, тренирующаяся в Америке. Рейсы оттуда прекрасно летают, никаких запретов нет. Зачем они вообще туда уехали, я не понимаю. Даже к сезону не готовы, программу старую оставили! Так и кататься разучатся в этой Америке! В итоге ещё одна парочка средних фигуристов за счёт федерации, Минспорта и спонсоров отсиживается за океаном, пока спортсмены с наличием совести выполняют свои прямые обязанности на льду.

— Пара экс-юниоров Панфилова — Рылов тоже кинула всех, но невелика потеря. Там даже тройных прыжков в арсенале нет, как и совести у обоих.

— Возвращаемся к женскому катанию. Однофамилица партнёрши болезного Никиты Кацалапова, Ксения Синицына, только вышедшая из юниоров, тоже снялась из-за травмы без особого объяснения причин. Хорошее начало взрослой карьеры — ничего не скажешь! То ли дело Евгения Медведева, которая выступает во взрослых соревнованиях уже шестой сезон! И на этот раз она выполнила все свои обязательства и перед болельщиками, и перед федерацией, хотя у неё были и есть огромные проблемы со спиной, на которые она никому не пожаловалась ни разу. Евгения взяла на себя удар и не побоялась усугубления проблем со здоровьем и колоссальной критики, которая, конечно, обрушилась на неё со всех сторон после неудачного проката произвольной программы. Вот это настоящий боец и добросовестный работник!

Евгения Медведева на контрольных прокатах в Москве. Фото © Fsrussia.ru

— Никаких нареканий нет в сторону Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. Все откатали "от звонка до звонка", на травмы и недомогание не сетовали. На месте федерации я бы отдала им и Евгении Медведевой все зарплаты "дезертиров".

— Лишь полпути прошла только что перешедшая к Плющенко от Тутберидзе Алёна Косторная, снявшаяся с произвольной программы, но подарившая журналистам и публике чересчур откровенное интервью про бывшего тренера. А чемпионка Европы Софья Самодурова придумала себе недомогание и также снялась с ПП. Видимо, фантазии на большее у неё не хватило, — отмечает Елена.

— Обидно, конечно, что одни фигуристы борются, не жалея себя, а другие спокойно отсиживаются в засаде, пока у них не появится настроение кататься. Убеждена, публика не должна жалеть и сострадать спортсменам — в данном случае фигуристам, которые подставили всех своим массовым фейковым снятием с прокатов. Они не просто звёзды, они наёмные сотрудники своих спортивных школ. Они обязаны работать. И даже больше, чем остальные люди, потому что они представляют флаг страны, которая сделала для них максимум. Ни в одной стране мира государство так не участвует в жизни и становлении спортсменов.