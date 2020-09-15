"Я не буду вторым Михаилом Ефремовым". Тарзан признался в измене Королёвой - видео

Видео © Instagram / tarzan___official
Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, признался в изменах супруге.
- На фоне всей той грязи, которая сейчас льётся на меня, на мою семью и, главное, на мою жену, я хочу официально объявить: произошёл инцидент, я изменил своей жене. И я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, что это был человек, похожий на меня, - сказал Тарзан на видео, опубликованном в "Инстаграме".
Мужчина добавил, что за свои действия ответит перед богом и женой и отчитываться ни перед кем не собирается.
Любовница Тарзана рассказала правду об отношениях с ним и теперь "боится за жизнь"Она также отрицает обвинения в краже денег и драгоценностей у супруги артиста.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице. Девушка рассказала правду об отношениях с мужчиной и призналась, что теперь боится за свою жизнь.