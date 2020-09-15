Российский фрегат начал наблюдение за американским эсминцем в Чёрном море

Ветеран ВМС США объяснил опасность борьбы с российскими подлодками Специалист заверил, что в некоторых ситуациях неудача будет предпочтительнее, чем успех.

На борту американского эсминца находятся управляемые ракетные вооружения. Корабль был направлен в Чёрное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности совместно с союзниками НАТО. Это уже шестой раз с начала 2020 года, когда суда ВМС США заходят в черноморскую акваторию.