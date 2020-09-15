Российский фрегат начал наблюдение за американским эсминцем в Чёрном море

Российский фрегат "Адмирал Эссен" начал наблюдение за эсминцем ВМС США "Франклин Рузвельт", который во вторник вошёл в Чёрное море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
— Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен", — отмечается в сообщении.
Ветеран ВМС США объяснил опасность борьбы с российскими подлодкамиСпециалист заверил, что в некоторых ситуациях неудача будет предпочтительнее, чем успех.
На борту американского эсминца находятся управляемые ракетные вооружения. Корабль был направлен в Чёрное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности совместно с союзниками НАТО. Это уже шестой раз с начала 2020 года, когда суда ВМС США заходят в черноморскую акваторию.
Ранее в июле в Чёрное море вошёл американский эсминец USS Porter класса "Арли Бёрк". Российские корабли начали слежение за ним.