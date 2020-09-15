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"Где это написано?" Хорватский журнал назвал "трагическую" ошибку Горбачёва

Советский лидер не ожидал, что нынешние страны НАТО выйдут из-под влияния СССР.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Автор хорватского журнала Advance Антун Роша считает, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв допустил "трагическую ошибку" в момент подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, позволившего объединить ФРГ и ГДР.

Отмечается, что в тот момент Запад дал обязательство не расширять НАТО на восток, что явилось ключевым моментом для СССР. Однако в договоре этот пункт был не прописан и остался лишь устным соглашением, пишет автор статьи. Представитель Госдепа США Роберт Зеллик в дальнейшем утверждал, что возникло недопонимание и таких обещаний никто не давал.

Да, "дух" заверений нарушен, но в своё время Горбачёву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы, — говорится в статье.

Роша подчеркнул, что в момент подписания договора Горбачёв не задумывался о распаде государства, а страны, которые сейчас входят в состав НАТО, тогда были связаны Варшавским договором и прочно находились в сфере советских интересов. При этом Латвия, Литва и Эстония вообще являлись членами Советского Союза.

Горбачёв сравнил себя с Лукашенко и назвал его ошибку

Также политик рассказал, почему ушёл с поста советского лидера.

По словам журналиста, вопрос о том, действительно ли Запад что-то обещал или же Горбачёв сам додумал и подразумевал какие-то моменты, остаётся предметом исторических споров, однако факт остаётся фактом: на бумаге это не задокументировано, что и стало "трагической ошибкой".

И если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряжённость может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — заключил автор публикации.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО.

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