"Где это написано?" Хорватский журнал назвал "трагическую" ошибку Горбачёва

В статье отмечается, что советский лидер не ожидал выхода из-под влияния СССР стран, которые сейчас являются членами НАТО.

Автор хорватского журнала Advance Антун Роша считает, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв допустил "трагическую" ошибку в момент подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, позволившего объединить ФРГ и ГДР.

Отмечается, что в тот момент Запад дал обязательство не расширять НАТО на восток, что явилось ключевым моментом для СССР. Однако в договоре этот пункт не был прописан и остался лишь устным соглашением, пишет автор статьи. Представитель Госдепа США Роберт Зеллик в дальнейшем утверждал, что возникло недопонимание и таких обещаний никто не давал.

— Да, "дух" заверений нарушен, но в своё время Горбачёву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы, — говорится в статье, переведённой порталом "Иносми".

Роша подчеркнул, что в момент подписания договора Горбачёв не задумывался о распаде государства, а страны, которые сейчас входят в состав НАТО, тогда были связаны Варшавским договором и прочно находились в сфере советских интересов. При этом Латвия, Литва и Эстония вообще являлись членами Советского Союза.

По словам журналиста, вопрос о том, действительно ли Запад что-то обещал или же Горбачёв сам додумал и подразумевал какие-то моменты, остаётся предметом исторических споров, однако факт остаётся фактом: на бумаге это не задокументировано, что и стало "трагической" ошибкой.

— И, если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряжённость может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — заключил автор публикации.