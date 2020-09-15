Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Казани — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в казанском ЖК "Царёво Village". Об этом сообщается в группе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан в соцсети "ВКонтакте".

— По уточнённой информации, горела кухня квартиры на площади 35 квадратных метров на первом этаже трёхэтажного жилого дома. Семь человек вышли самостоятельно, — сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 20:06 по местному времени, а спустя 20 минут возгорание было ликвидировано.

Уточняется, что двое пострадавших мужчин 1969 и 1993 года рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы. Ещё одна пострадавшая женщина 1957 года рождения в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Пестречинскую центральную районную больницу.