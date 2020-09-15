"Я в шоке". Малышева рассказала о смертельной опасности алоэ

Спусковой крючок для рака. Где можно столкнуться с канцерогенами и как уберечь себя от них Канцерогены влияют на структуру ДНК и провоцируют опасные изменения. Но это необязательно онкология. И встретить канцерогены можно не только в еде. Разбираем основные мифы, связанные с этим понятием.