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"Я в шоке". Малышева рассказала о смертельной опасности алоэ

По её словам, исследования косметических средств не проводятся, тогда бы они стоили совсем других денег.

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Телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности использования такого популярного косметического средства, как алоэ. По её словам, при попадании солнечных лучей на обработанную им кожу возникает риск развития онкологических заболеваний.

Если есть солнечные лучи, то повышается риск развития рака. Я в шоке сейчас. Крема никогда не изучаются — на какие-то медицинские свойства, влияние на организм, они бы тогда стоили других денег, — отметила врач в эфире Первого канала.

Малышева рассказала, что учёные провели эксперимент на мышах, в котором на протяжении года выкладывали свежее алоэ им на кожу. Из-за фотосенсибилизации грызуны стали чаще болеть плоскоклеточным раком. На людях из соображений этичности такие опыты не проводились.

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Телеведущая добавила, что популярное растение на 98% состоит из воды, остальное — полисахариды, а его польза явно преувеличена. Никаких научных подтверждений этому не было.

Ранее Лайф рассказывал, что блогер по ошибке съела ядовитое растение вместо алоэ вера.

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