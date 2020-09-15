"Я в шоке". Малышева рассказала о смертельной опасности алоэ

Телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности использования такого популярного косметического средства, как алоэ. По её словам, при попадании солнечных лучей на обработанную им кожу возникает риск развития онкологических заболеваний.
— Если есть солнечные лучи, то повышается риск развития рака. Я в шоке сейчас. Крема никогда не изучаются — на какие-то медицинские свойства, влияние на организм, они бы тогда стоили других денег, — отметила врач в эфире Первого канала.
Малышева рассказала, что учёные провели эксперимент на мышах, в котором на протяжении года выкладывали свежее алоэ им на кожу. Из-за фотосенсибилизации грызуны стали чаще болеть плоскоклеточным раком. На людях из соображений этичности такие опыты не проводились.
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Телеведущая добавила, что популярное растение на 98% состоит из воды, остальное — полисахариды, а его польза явно преувеличена. Никаких научных подтверждений этому не было.
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