Скончался отец Билла Гейтса

В возрасте 94 лет скончался отец одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Уильям Гейтс. Об этом сообщается в блоге предпринимателя.

— Мы будем скучать по нему больше, чем можем выразить сейчас. Мудрость, щедрость, сочувствие и смирение моего отца оказали огромное влияние на людей во всём мире, — сказано в сообщении.

Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось. Он умер дома в кругу семьи.

— Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я стараюсь быть, и я буду скучать по нему каждый день, — написал Гейтс-младший в "Твиттере".

Основатель Microsoft отметил, что в детстве отец никогда не позволял ему заниматься тем, в чём он был хорош, подталкивая к изучению нового.