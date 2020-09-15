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Скончался отец Билла Гейтса

Он ушёл из жизни дома, в окружении близких.

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Фото © Блог Билла Гейтса

В возрасте 94 лет скончался отец одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Уильям Гейтс. Об этом сообщается в блоге предпринимателя.

Мы будем скучать по нему больше, чем можем выразить сейчас. Мудрость, щедрость, сочувствие и смирение моего отца оказали огромное влияние на людей во всём мире, — сказано в сообщении.

Умер основатель лондонского Музея дизайна Теренс Конран

Его считают автором термина lifestyle.

Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось. Он умер дома в кругу семьи.

Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я стараюсь быть, и я буду скучать по нему каждый день, — написал Гейтс-младший в "Твиттере".

Основатель Microsoft отметил, что в детстве отец никогда не позволял ему заниматься тем, в чём он был хорош, подталкивая к изучению нового.

Ранее сообщалось о смерти одного из основателей регги — Тутса Хибберта.

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