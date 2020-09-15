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Российские военные спасли раненого иностранного моряка на Балтике

Спасательная операция прошла в кратчайшие сроки, несмотря на сложные метеоусловия.

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Берлинская клиника "Шарите". Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали раненого моряка с иностранного судна. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Информация о необходимости эвакуации поступила оперативным службам Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота 15 сентября. Пострадавший находился на судне Eemsborg из Нидерландов. К нему был срочно направлен быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.

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Он уже не в первый раз приходит на помощь людям.

Член экипажа судна при выполнении судовых работ получил тяжёлые травмы и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на сложные метеоусловия, военнослужащие Балтийского флота сняли раненого иностранного гражданина с грузового судна и доставили его в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи, отмечается в публикации.

Ранее австралийские военные обнаружили трёх моряков, пропавших без вести в Микронезии, благодаря огромной надписи SOS на песке.

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