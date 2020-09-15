Российские военные спасли раненого иностранного моряка на Балтике

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали раненого моряка с иностранного судна. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
Информация о необходимости эвакуации поступила оперативным службам Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота 15 сентября. Пострадавший находился на судне Eemsborg из Нидерландов. К нему был срочно направлен быстроходный патрульный катер "Раптор" со специалистами аварийно-спасательного отряда.
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— Член экипажа судна при выполнении судовых работ получил тяжёлые травмы и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на сложные метеоусловия, военнослужащие Балтийского флота сняли раненого иностранного гражданина с грузового судна и доставили его в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи, — отмечается в публикации.
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