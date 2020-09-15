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Россиян предупредили о рекордном повышении цен на сигареты

Отмечается, что соответствующий документ уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности, теперь его рассмотрит кабмин.

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Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Министерство финансов России предложило покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса, за счёт увеличения цен на табачную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс уже подготовлен и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. Теперь его должен рассмотреть кабмин.

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Соответственно, запрещены их продажа несовершеннолетним, демонстрация в фильмах и так далее.

Согласно поправкам, в 2021 году акцизы на сигареты и электронную табачную продукцию повысятся на 20% по сравнению с предыдущими ставками, а не на 4%, как это предполагается сейчас. По словам руководителя по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олега Барвина, если проект будет одобрен, повышение ставки станет самым большим за всю историю табачной отрасли.

Ранее Лайф сообщал, что с подобным предложением выступила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. По её мнению, ставку акциза на табак нужно повысить до уровня, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.

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