Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дым от лесных пожаров на западе США пересёк континент и достиг Атлантики

Жителям Нью-Йорка в ближайшие дни предстоит видеть серое небо и "молочное" солнце.

14

Фото © ТАСС / AP Photo / Noah Berger

Дым от лесных пожаров на западном тихоокеанском побережье США пересёк весь американский континент и достиг Атлантики, сообщает ABC News со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

В понедельник небо над Нью-Йорком было туманным из-за того, что дым попал в струи воздушных течений и направился на Восточное побережье. Обычно потоки из Канады приносят в крупнейший город США ясную погоду, однако в этот раз жителям придётся наблюдать серые облака.

Несмотря на то что у нас приближается прогноз солнечной и сухой погоды, не удивляйтесь, что это будет скорее молочное солнце или фильтрованное солнце, отметил метеоролог Ли Голдберг.

Кровавые сумерки. Пожары в США превратили города в зарисовки для фильма ужасов

Экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах.

NASA получило изображения со спутников, на которых видно, что потоки дыма пересекают американский континент.

Фото © NASAФото © NASA

Фото © NASA

1 / 2

На первом изображении показаны все Соединённые Штаты и завеса дыма, которая нависает над большей их частью, на втором — аэрозоли, сопровождающие этот дым. Данные вещества представляют собой смесь мелких частиц и химикатов, образующихся в результате неполного сжигания углеродсодержащих материалов, таких как деревья, травы, торф, кусты и т.д. Весь дым содержит окись углерода, двуокись углерода и твёрдые частицы (сажу). Чем меньше элементы, тем легче они вдыхаются и всасываются в лёгкие.

Ранее Лайф сообщал, что самая тяжёлая ситуация из-за пожаров сложилась в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. В Орегоне десятки человек пропали без вести.

Выбор редакции

Loading...