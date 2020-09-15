Дым от лесных пожаров на западе США пересёк континент и достиг Атлантики

Дым от лесных пожаров на западном тихоокеанском побережье США пересёк весь американский континент и достиг Атлантики, сообщает ABC News со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

В понедельник небо над Нью-Йорком было туманным из-за того, что дым попал в струи воздушных течений и направился на Восточное побережье. Обычно потоки из Канады приносят в крупнейший город США ясную погоду, однако в этот раз жителям придётся наблюдать серые облака.

— Несмотря на то что у нас приближается прогноз солнечной и сухой погоды, не удивляйтесь, что это будет скорее молочное солнце или фильтрованное солнце, — отметил метеоролог Ли Голдберг.

NASA получило изображения со спутников, на которых видно, что потоки дыма пересекают американский континент.

На первом изображении показаны все Соединённые Штаты и завеса дыма, которая нависает над большей их частью, на втором — аэрозоли, сопровождающие этот дым. Данные вещества представляют собой смесь мелких частиц и химикатов, образующихся в результате неполного сжигания углеродсодержащих материалов, таких как деревья, травы, торф, кусты и т.д. Весь дым содержит окись углерода, двуокись углерода и твёрдые частицы (сажу). Чем меньше элементы, тем легче они вдыхаются и всасываются в лёгкие.