"Раньше "шахтёр" — звучало гордо, теперь — так себе". Бастующие горняки Кривбасса обратились к Зеленскому — видео

Шахтёры в украинском городе Кривой Роге уже несколько суток находятся под землёй, требуя повышения оплаты труда и обеспечения достойных условий работы. Они записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое опубликовал глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец в "Фейсбуке".

— Вы наш президент и вы наш гарант. Мы очень надеемся на вашу помощь и просим её. Раньше "шахтёр"— это звучало гордо, а теперь — так себе. На данный момент в шахтах Кривбасса находятся порядка 200 человек на глубине более 1,5 тысячи метров на протяжении восьми суток. Руководство предприятия в лице Новака Сергея Борисовича оттягивает процесс о достойном повышении заработной платы и условий труда, — подчеркнули бастующие.

Волынец сообщил, что родственники горняков организовывают митинги в их поддержку, они пройдут под зданиями Офиса Президента, Кабмина и Верховного совета. Кроме того, на пикет в парламент прибыла делегация шахтёров. Местные власти предупреждены об акциях протеста.

Также отмечается, что Служба безопасности Украины начала активно препятствовать въезду протестующих кривбассцев в Киев. Автобус, на котором организованно прибыли митингующие, задержали на подъездах к городу, однако люди добираются на личном транспорте и электричках.

По словам Волынца, в среду Верховная Рада рассмотрит изменения в госбюджете на 2020 год. В частности, депутат обсудят вопрос выделения средств на погашение долга работникам шахты ''Надежда".