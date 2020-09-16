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Следственный комитет создал штаб по борьбе с оправданием нацизма

Он займётся координацией архивных, историко-разведывательных и поисковых работ.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Следственный комитет России создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь ещё и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем, — приводит его слова РИА "Новости".

СКР создаст подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

Также оно займётся выявлением злодеяний нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Штаб займётся координацией архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности". В него вошли руководители и представители центрального аппарата СКР и следственных органов, а также сотрудники других ведомств и общественных организаций.

По словам Бастрыкина, искажение исторической правды должно пресекаться в том числе и уголовно-правовыми мерами.

Напомним, ранее в день проведения акции "Бессмертный полк", проходившей в онлайн-формате, несколько человек загрузили на сайт движения под видом снимков ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на ресурс совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.

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