Следственный комитет создал штаб по борьбе с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь ещё и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем, — приводит его слова РИА "Новости".

Штаб займётся координацией архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности". В него вошли руководители и представители центрального аппарата СКР и следственных органов, а также сотрудники других ведомств и общественных организаций.

По словам Бастрыкина, искажение исторической правды должно пресекаться в том числе и уголовно-правовыми мерами.