"Это неправда". В МИД РФ опровергли заявление Зеленского о готовности "нормандской четвёрки" к новой встрече

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Украина, Франция) к новой встрече не соответствует действительности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

— Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак чётко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет, — приводит его слова РИА "Новости".