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"Это неправда". В МИД РФ опровергли заявление Зеленского о готовности "нормандской четвёрки" к новой встрече

Оснований для подобного собрания ещё не появилось, отметили в ведомстве.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Украина, Франция) к новой встрече не соответствует действительности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак чётко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет, — приводит его слова РИА "Новости".

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Не по всем вопросам удалось прийти к соглашению, и в итоге "прорывов нет".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подобная встреча может пройти после очередных переговоров советников. Однако украинский лидер уже не первый раз говорит о предварительной готовности к саммиту.

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