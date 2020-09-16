Военная прокуратура утвердила обвинение по делу срочника Шамсутдинова

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщил адвокат Рамиль Тугушев.

— В ближайшие дни дело будет направлено в суд. Наша команда готовится к защите Рамиля, — написал он в "Фейсбуке".

Юрист уточнил, что дата предварительного заседания пока не известна. Дело поступит во Второй окружной военный суд Восточного военного округа в Чите.