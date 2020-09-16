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Военная прокуратура утвердила обвинение по делу срочника Шамсутдинова

Дата предварительного заседания станет известна позднее.

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Фото © LIFE

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщил адвокат Рамиль Тугушев.

В ближайшие дни дело будет направлено в суд. Наша команда готовится к защите Рамиля, — написал он в "Фейсбуке".

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По данным стороны защиты, в деле появился ещё факт неуставных отношений со стороны офицеров.

Юрист уточнил, что дата предварительного заседания пока не известна. Дело поступит во Второй окружной военный суд Восточного военного округа в Чите.

Напомним, 25 октября 2019 года военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены.

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