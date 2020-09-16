"Готов к гонкам будущего". В Турции представили летающий автомобиль — видео

Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. 👍#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚙🌍🇹🇷 pic.twitter.com/nn9IVaXloV— BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020
Турецкая компания Baykar представила прототип летающего автомобиля. Модель получила название Cezeri.
— Разработан на национальном уровне и изначально готов к гонкам будущего, — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере" компании.
Пришли, чтобы "убить" Tesla? Самый мощный электромобиль в мире представили официальноРазработчикам удалось решить главную проблему таких машин — небольшой запас хода.
Планируется, что автомобиль сможет совершать приземления на дороги через 10–15 лет. Машина полностью электрическая и питается от аккумуляторных батарей с восемью электродвигателями и пропеллерами. Разработчики считают, что в будущем она сможет разгоняться до 100 км/ч, подниматься на высоту до 2 км и преодолевать расстояние до 80 км, оставаясь в воздухе.
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