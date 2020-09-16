"Готов к гонкам будущего". В Турции представили летающий автомобиль — видео

Планируется, что автомобиль сможет совершать приземления на дороги через 10–15 лет. Машина полностью электрическая и питается от аккумуляторных батарей с восемью электродвигателями и пропеллерами. Разработчики считают, что в будущем она сможет разгоняться до 100 км/ч, подниматься на высоту до 2 км и преодолевать расстояние до 80 км, оставаясь в воздухе.