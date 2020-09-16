С Широкова взяли подписку о невыезде из-за уголовного дела об избиении судьи

Журналист Игорь Мальцев — о том, как профессиональные спортсмены перестают быть таковыми, становясь негодяями, и почему это надо немедленно прекратить.

Удар в голову. Почему футболист Широков должен сесть в тюрьму, как Кокорин и Мамаев Журналист Игорь Мальцев — о том, как профессиональные спортсмены перестают быть таковыми, становясь негодяями, и почему это надо немедленно прекратить.

Напомним, в августе Роман Широков во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. Бывший игрок "Зенита" позднее извинился за случившееся, назвав свой поступок неподобающим. После инцидента Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ", а коллеги судьи сообщили о готовности Данченкова подать заявление на спортсмена в полицию. Арбитр потребовал привлечь обидчика к уголовной ответственности.