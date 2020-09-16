С Широкова взяли подписку о невыезде из-за уголовного дела об избиении судьи

Бывший игрок сборной России и футбольного клуба "Зенит" Роман Широков теперь находится под подпиской о невыезде из-за уголовного дела по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, сообщает РИА "Новости".
— Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ. Мера пресечения — подписка о невыезде, — цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.
Удар в голову. Почему футболист Широков должен сесть в тюрьму, как Кокорин и МамаевЖурналист Игорь Мальцев — о том, как профессиональные спортсмены перестают быть таковыми, становясь негодяями, и почему это надо немедленно прекратить.
Напомним, в августе Роман Широков во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. Бывший игрок "Зенита" позднее извинился за случившееся, назвав свой поступок неподобающим. После инцидента Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ", а коллеги судьи сообщили о готовности Данченкова подать заявление на спортсмена в полицию. Арбитр потребовал привлечь обидчика к уголовной ответственности.